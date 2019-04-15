также в разделеВыборы
ЦИК зарегистрировала 2,7 тысячи международных наблюдателей 10
Порошенко готов прийти на дебаты к Зеленскому 19 апреля 32
На уточнение списков через суд у избирателей есть еще три дня 13
У Зеленского ответили Джемилеву, будут ли встречаться с Путиным в Крыму 178
Порошенко: Твердо намерен победить на президентских выборах 130
Зеленский в новом обращении назвал Порошенко шоуменом 122
ЦИК передала бюллетени на заграничные участки 18
У Порошенко заявили, что полиция уменьшает число пришедших на НСК 72
В РФ прокомментировали дебаты Порошенко на НСК 164
В полиции прокомментировали провокативные борды с Порошенко 368
У Зеленского прокомментировали сегодняшние дебаты Порошенко на «Олимпийском» 1650
Порошенко прибыл на «Олимпийский» 127
Назван модератор дебатов на Олимпийском 207
У Порошенко назвали условие дебатов 19 апреля 114
Нацкорпус обещает не проводить акции на «Олимпийском» 14 апреля 55
Зеленский прокомментировал, почему на него работают люди Коломойского 873
Порошенко записал новое обращение к Зеленскому 228
Завтра на «Олимпийский» будут впускать всех желающих 98

Оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля. Об этом во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Владимир Филенко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«С завтрашнего дня оперативный штаб под руководством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового переходит на усиленный вариант службы. Соответственно, на усиленный режим работы переходят все структурные подразделения, координационные штабы, в каждом регионе также переходят на усиленный вариант несения службы. У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок и в день голосования, и до дня голосования», - сказал Филенко.

По словам советника министра, правоохранителей ждут два сложных дня: первый - это дебаты, если они состоятся на НСК «Олимпийский», и это день голосования. «У нас нет оснований говорить о системной подготовке крупных провокаций, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные проявления провокаций и незаконных действий на фоне напряжения, которое присутствует в обществе. Однако мы надеемся, что наши главные усилия закончатся после 21:00 в день голосования», - отметил Филенко.

В свою очередь советник министра внутренних дел Иван Стойко отметил, что полиция возьмет под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. «Мы готовы к перевозке бюллетеней на участковые избирательные комиссии, которые начнутся через несколько дней. Уже в четверг-пятницу они должны быть доставлены. Полиция, другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. Также в обратном направлении эти протоколы будут доставлены в окружные избирательные комиссии согласно тем маршрутам, которые нами разработаны. Будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура выборов», - отметил Стойко.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги