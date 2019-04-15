Президент Петр Порошенко заявил, что ужаснулся после просмотра сериала «Слуга народа», где главную роль играет его соперник на выборах Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса 15 апреля, передает Украинская правда.

Выступление Порошенко начал с того, что пересказал увиденное в сериале, однако зрителей и слушателей своей речи об этом не предупредил.

«МВФ, эта грабительская организация, требует от Украины 3% взятки. Они также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области», - сказал Порошенко, заявление которого встретили аплодисментами и смехом.

«Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке – она ​​боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, господин министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!» - сказал президент и сам рассмеялся.

После этого он объяснил, что «примерно так выглядит программа деятельности» президента Голобородько в сериале «Слуга народа».

«Я, честно говорю, его не видел, этот сериал, читал по выжимкам. Но потом взял и просмотрел – ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства», - сказал Порошенко.

Он добавил, что не знает, что думает о сотрудничестве с МВФ его оппонент Владимир Зеленский, поскольку он этого не озвучивал.

«Он как будто уравнение со всеми неизвестными. Его кампания похожа на немое кино, где актер быстро движется, огромную активность проявляет, но не произносит ни слова. Понять, что будет очень трудно даже для меня – человека, который очень хорошо осведомлен и в экономических, и в политических реалиях», - сказал Порошенко.

По его словам, команда Зеленского предлагает выбирать кота в мешке. А сам комик не делает никаких политических заявлений только для того, чтобы «те, кто хотят возвращения Украины в сферу влияния России, могли сказать, это их кандидат, а те что похоть в ЕС и НАТО – могли сказать, что их».