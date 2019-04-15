На «Севастопольском морском заводе» («Севморзаводе») в Севастополе, который до аннексии Крыма Россией принадлежал Президенту Украины Петру Порошенко, будут ремонтировать корабли российского Черноморского флота. Об этом заявил директор завода Владимир Баженов, передает Радио Свобода.

Он сообщил, что по программе модернизации предприятие должны оснастить новой техникой, позволяющей ремонтировать суда различного класса и назначения. На заводе есть два сухих дока, где можно проводить ремонт судов длиной до 165 метров и шириной до 22 метров. Сейчас на «Севморзаводе» строят два тяжелых плавучих крана. В течение года предприятие примет на ремонт военные корабли Черноморского флота России.

Севастопольский морской завод и еще 12 промышленных предприятий были «национализированы» подконтрольными Москве властями Крыма в 2015 году после аннексии полуострова Россией.

В феврале 2018 премьер России Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел «Севморзавод» в федеральную собственность.

В сентябре 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что у него нет бизнеса в России, при этом он вспоминал, что после аннексии Крыма российские власти конфисковали у него Севастопольский морской завод. «Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается», - говорил Порошенко.