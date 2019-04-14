Лидеры протестующих в Судане говорят, что они будут продолжать уличные акции, пока не будут удовлетворены все их требования, в частности, создание в государстве гражданского правительства.

Об этом сообщает The Guardian.

«Организаторы протеста в Судане выдвинули требования военным руководителей страны, призывая к созданию гражданского правительства», - говорится в сообщении.

Десять членов делегации, представлявшей протестующих, выразили свои требования во время переговоров с военными вечером в субботу.

«Мы будем продолжать ... наши акции, пока не будут выполнены все наши требования", включая формирование полностью гражданского правительства», - сказал один из лидеров протеста Омар аль-Дежиер.

К слову, Арабские страны поддерживают военное правительство Судана.