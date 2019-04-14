Об этом сообщает The Guardian.
«Организаторы протеста в Судане выдвинули требования военным руководителей страны, призывая к созданию гражданского правительства», - говорится в сообщении.
Десять членов делегации, представлявшей протестующих, выразили свои требования во время переговоров с военными вечером в субботу.
«Мы будем продолжать ... наши акции, пока не будут выполнены все наши требования", включая формирование полностью гражданского правительства», - сказал один из лидеров протеста Омар аль-Дежиер.
К слову, Арабские страны поддерживают военное правительство Судана.
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