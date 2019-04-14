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В результате автомобильной аварии в Польше, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля, погибли граждане Украины. Об этом сообщает «Польское радио».

Как сообщается, инцидент произошел близ Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и 2 гражданина Грузии, врезался в придорожное дерево на автодороге Ружанка-Воплавок.

В результате аварии погибли двое пассажиров – граждане Украины 23 и 30 лет. Еще двое граждан Грузии - водитель и третий пассажир - получили травмы.

«Погибли пассажиры, что сидели в правой стороне автомобиля. Сила удара в дерево была настолько велика, что двигатель выпал, он лежал на расстоянии 12 метров», - отметили представители польской полиции.

Обстоятельства трагедии изучает полиция под надзором районной прокуратуры Кентшина. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв.
ForUm

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