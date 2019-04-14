Сооснователь студии «Квартал 95» Денис Манжосов, который покинул проект в 2013 году - возвращается. Ему обещано место главного героя в «Квартале» после победы на выборах. Ранее центральным героем студии был Владимир Зеленский

По данным источников в студии «Квартал 95», Манжосов хотел вернуться в проект, но коллектив был против.

«С ним довольно жестко расстались в 2013-м, но время не стоит на месте, проект развивался. Сейчас же он должен возглавить, занять место Владимира, это стало в определенной степени оплатой молчания, чтобы нюансы его ухода и внутренних вопросов студии не были обнародованы перед выборами», - говорит он и добавляет: «Компромисс достигнут, Манжосов обдумывает предложение, но основания для отказа на сегодняшний момент нет».

11 апреля Денис Манжосов должен был дать в «Українських новинах» пресс-конференцию на тему «Зазеркалье» – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии «Квартал 95» Владимира Зеленского и Дениса Манжосова», но отменил мероприятие. По данным директора агентства «Українські новини» Дениса Иванеско, спикер приехал за час до пресс-конференции, затем «вышел покурить во двор, сел в такси и уехал».

Позже в этот же день Манжосов выступил в эфире телеканала «Прямий» и заявил, что не собирался на пресс-конференции выкладывать компромат на своего бывшего товарища, кандидата в президенты, актера Владимира Зеленского, а хотел только удовлетворить любопытство журналистов, интересовавшихся причинами его ухода из студии «Квартал 95» в 2013 году.

По словам Манжосова, он готов встретиться с бывшими коллегами по «Кварталу 95» и узнать, почему они думали, будто за пресс-конференцию ему были заплачены деньги. Он полагает, что в команде Зеленского опасались провокаций.

«Несмотря на то, что произошло несколько лет назад, не может быть такого, чтобы я говорил что-либо в сторону своих детских, юношеских товарищей», – добавил артист.