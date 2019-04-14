Модератором предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский» 14 апреля будет журналист Андрей Куликов.

Об этом сообщает Громадське.Радіо.

«Председателя правления ОО «Громадське радіо» ведущего Андрея Куликова пригласили стать модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться на НСК «Олимпийский»14 апреля в 14 часов», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко объявил о намерении прийти на НСК «Олимпийский» для участия в дебатах 14 апреля в 14.14.

В то же время, кандидат шоумен Владимир Зеленский отказался прийти на стадион 14 апреля и заявил, что придет на дебаты 19 апреля.

Государственное предприятие НСК «Олимпийский» получило запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко о проведении дебатов. От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.

Второй тур выборов Президента пройдет 21 апреля. Напомним, у Порошенко назвали условие дебатов 19 апреля.