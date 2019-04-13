Боевики на Донбассе с начала текущих суток, 13 апреля, по состоянию на 12 часов три раза осуществили обстрелы позиций украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что после шести утра боевики совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи Авдеевки с применением противотанкового ракетного комплекса. Около 10:30 применили стрелковое оружие.

Также в районе населенного пункта Пески с 9:10 до 9:24 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников с применением ручных противотанковых гранатометов.

«Наши подразделения надежно контролируют ситуацию, придерживаясь условий прекращения огня», - сообщили в Минобороны.

Напомним, за минувшие сутки, 12 апреля, вследствие усиленных обстрелов со стороны боевиков погиб один военный операции О'бъединенных сил и еще двое получили ранения.