Глава Северной Кореи Ким Чен Ына заявил о намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу в столице Вьетнама. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, он готов провести встречу с американским президентом в случае, если США изменят свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова к концу этого года.

«Если США предложат провести третий саммит КНДР-США с правильным подходом к переговорам и правильным методом - у нас есть желание сделать это еще раз», - отметил он.

«Я не буду колебаться при подписании соглашения, только если оно будет отвечать интересам КНДР и США, и будет справедливым, взаимоприемлемым. Это будет полностью зависеть от того, какой позиции придерживаются США», - сказал он.

Ким Чен Ын отметил также, что КНДР «не будет держаться за саммиты с США ради ослабления санкций», однако будет терпеливо ждать до конца этого года, пока Вашингтон примет «смелое решение».

Северокорейский лидер подчеркнул, что считает отношения с Трампом хорошими, хотя и их прошлая встреча в Ханое завершилась досрочно.

Напомним, президент США Дональд Трамп допускает проведение третьего саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.