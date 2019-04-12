Президент США Дональд Трамп допускает проведение третьего саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Белом доме в четверг, сообщает Голос Америки.

«Третий саммит (с Ким Чен Ыном. — Ред.) может состояться. Это пошаговый процесс. Это так быстро не произойдет», - сказал Трамп.

Напомним, на саммите в Ханое 27 февраля президент США Дональд Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Он также уточнил, что лидер КНДР предложил провести денуклеаризацию в определенных районах страны.

Сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем.