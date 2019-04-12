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Пьяного виновника ДТП привязали к столбу на автозаправке в столице, сообщает паблик Киев Оперативный.

«Мужчина и девушка напились водки и поехали куда-то на стареньком Ford, заехали на ОККО на Кольцевой и сразу же въехали в Toyota. Вышли и начали «качать права», он полез с кулаками, за что чуть получил и был привязан к столбу, а девушка начала нападать с пустой бутылкой из-под водки. К счастью, ее удалось быстро успокоить, и она пошла спать в машину», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место инцидента вызвали полицию.
ForUm

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