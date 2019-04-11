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В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу примет у себя двух кандидатов в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет издание Le Monde, цитируя Елисейский дворец.

По информации издания, первым в 15:00 по местному времени Макрон примет Владимира Зеленского, после этого состоится встреча с Петром Порошенко.

Во дворце не уточняют, пересекутся ли кандидаты на территории французского президента.

Напомним, 12 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский посетит Париж и проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в один день с Президентом Петром Порошенко.
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