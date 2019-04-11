В Киеве представители праворадикальных организаций напали на участников «Европейской лесбийской конференции», использовав перечный газ.

В результате нападения пострадали около 10 человек, сообщила Елена Шевченко, председатель общественной организации «Инсайт», которая является организатором конференции, передает Громадське.

«Праворадикалы залили внизу все газом - пострадали десяток людей, им сейчас промывают глаза, здесь работает «скорая». У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения», - сообщила Шевченко.

По ее словам, в настоящее время нападавшие не покинули место проведения конференции, остаются у входа. «Насколько я слышала, собираются приходить сюда и завтра. Мы вызвали полицию. Конференция продолжается», - добавила она.

Среди нападавших организаторы конференции идентифицировали участников праворадикальных организаций «Катехон», «Традиция и порядок».