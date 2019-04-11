Сегодня, 11 апреля, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал соглашение между правительством Украины и правительством Китая по условиям которой наша страна получит бесплатную технико-экономическую помощь в размере 200 млн китайских юаней ($29,7 млн), сообщает пресс-служба МЭРТ.

Отмечается, что это самая большая сумма единовременной безвозмездной помощи Украине со стороны Китая за 27 лет независимости Украины.

Средства технико-экономической помощи Украине будут направлены правительством Китая для оказания технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в течение 2019-2020 годов ГосЧС должна получить более 50 единиц оборудования и техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

Китайская народная республика также направит в Украину специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.

Подписанное межправительственное соглашение также предусматривает предоставление оборудования для синхронного перевода и конференц-системы Минэкономразвития, а также реализацию других согласованных межправительственных проектов Украина-Китай.

В МЭРТ подчеркнули, что указанная техническая помощь привлечена Минэкономразвития в рамках заседания украинского-китайской Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.