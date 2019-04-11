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Президент Петр Порошенко заявил, что надеется баллотироваться в Европарламент на следующих выборах в 2024 году.

Об этом он сказал LB.ua в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о том, что он будет делать после победы Владимира Зеленского на выборах президента.

«В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», - заявил он.

Напомним, Порошенко избран Президентом Украины в мае 2014 года на пятилетний строк. Конституция ограничивает пребывание на посту Президента двумя сроками, то есть Порошенко в любом случае должен покинуть пост в 2024 году.

В депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Евросоюза.
ForUm

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