Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 10 апреля рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №10131 о повышении штрафов за езду без ремней безопасности и мотошлемов, сообщает пресс-служба ВР.

Проектом закона предлагается увеличить штрафы за эти нарушения в 10 раз, до 510 грн.

По мнению автором документа, принятие эти нововведений позволит уменьшить смертность и травматизм на дорогах.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года Верховная Рада поддержала за основу законопроект №8492, которым предусмотрено увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. «За» проголосовали 240 народных депутатов. Однако данный законопроект не был поддержан депутатами во втором чтении.