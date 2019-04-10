Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что есть все возможности уже в этом году реализовать инициативу Президента Петра Порошенко о выплате «13-й пенсии». Об этом он сказал, находясь в Житомире, сообщает правительственный портал.

«Инициатива Президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде «13-й пенсии» в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», - пояснил вице-премьер-министр.

«Правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы, мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года», - отметил Розенко.

Напомним, в марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.