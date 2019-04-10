Полицейские Киева просят помощи в розыске неизвестного, подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений мужчине.
Конфликт между посетителями возник в супермаркете на улице Петра Калнышевского: мужчина ударил потерпевшего в лицо, он упал и на следующий день скончался, напомнили в пресс-службе столичного главка.
По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.
В рамках расследования уголовного производства правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение.
Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами.
Если у вас есть какие-либо информацию относительно обстоятельств указанного инцидента, личности правонарушителя и его места нахождения, просим сообщить об этом по телефонам 102 или (098) 639-74-80; (067) 976-39-20.
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