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В столичном супермаркете Сильпо на улице Калнышевского между двумя молодыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них погиб. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Камера видеонаблюдения в маркете зафиксировала, как возникла словесная перепалка между двумя людьми. Внезапно один из них резко ударил оппонента кулаком по лицу. Тот упал на пол, а спустя некоторое время умер.

Злоумышленник, как видно на ролике, получив из рук повара пиццу, спокойно скрылся. Очевидцев инцидента просят позвонить 102 .
ForUm

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