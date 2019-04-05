В столичном супермаркете Сильпо на улице Калнышевского между двумя молодыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них погиб. Об этом сообщает Киев Оперативный.



Камера видеонаблюдения в маркете зафиксировала, как возникла словесная перепалка между двумя людьми. Внезапно один из них резко ударил оппонента кулаком по лицу. Тот упал на пол, а спустя некоторое время умер.

Злоумышленник, как видно на ролике, получив из рук повара пиццу, спокойно скрылся. Очевидцев инцидента просят позвонить 102 .