В зоне проведения операции Объединенных сил погибли харьковская волонтер, боец батальона «Донбасс» Яна Червоная и боец 54 ОМБр Александр Мелютин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Мелютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», - написал он.

Червоная ушла на фронт в в 2016-м году. У нее остались двое детей.

Ранее в штабе ООС сообщили о гибели двух военных.