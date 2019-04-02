также в разделеПроисшествия
В Чернобыльской зоне горит отселенный город 148
На Донбассе погибли двое военных, еще двое – ранены 34
На Закарпатье в военном лесничестве произошел масштабный пожар 13
На Одесчине с участием маршрутки произошло смертельное ДТП 15
В Николаеве бешеная собака покусала уже 12 человек, введен карантин 23
Боевики резко увеличили количество обстрелов, ранены 3 военных 24
На Одесчине пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них погибла 19
На Харьковщине в результате взрыва газа в доме пострадали 2 человека 17
Умер водитель автоцистерны, которая взорвалась в Кропивницком 39
На Черниговщине избили спасателей, которые тушили сухую траву 45
Ночь после выборов: избитые полицейские и ДТП с авто с бюллетенями 84
Боевики 1 раз открывали огонь на Донбассе 11
В Запорожье от взрыва гранаты погиб ребенок 52
На Донетчине коллеги избили члена избирательной комиссии 35
Мужчина добивал тяжело раненых в ДТП нацгвардейцев 239
В день выборов боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь 11
В Днипре «минировали» 9 избирательных участков 29
Неизвестный заявил о минировании авто в Краматорске 37

В зоне проведения операции Объединенных сил погибли харьковская волонтер, боец батальона «Донбасс» Яна Червоная и боец 54 ОМБр Александр Мелютин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Мелютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», - написал он.

Червоная ушла на фронт в в 2016-м году. У нее остались двое детей.

Ранее в штабе ООС сообщили о гибели двух военных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
1335
Теги