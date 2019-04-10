также в разделеПолитика
Мэр Черкасс обещает демонтировать билборды с Путиным 12
Геращенко: РФ сорвала заседания подгрупп в Минске 26
Аваков проголосовал против отставки Степанова 34
Соболев и Семенченко решили покинуть «Самопомич» 35
Лозовский: Медведчук теперь занимается не только российским, но и белорусским направлением 22
Кабмин одобрил отставки глав Одесской и Херсонской ОГА 32
Помпео назвал разницу в ситуациях с Крымом и Голанами 59
Арьев: В ПАСЕ нет документов о возвращении делегации РФ 46
Васильковский: Первый тур показал, что Ахметов на Юго-Востоке уступил свои позиции Медведчуку 91
Кабмин завтра решит судьбу главы Одесской ОГА 54
Порошенко сказал, на что направит компенсацию ВВС 20
В Раде создали объединение «За Зеленского», в составе – один депутат 43
Климкин о заявлении Ягланда: По такой логике надо выпускать преступников из тюрем 51
Президент: Высший антикоррупционный суд должен заработать на этой неделе 29
Лукашенко высказался о выборах и дал совет украинцам 84
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности встречи с Путиным 78
Глава Одесской ОГА отказался покидать пост по указу Порошенко 99
ПАСЕ утвердила срочные дебаты по упрощению процедуры снятия санкций с РФ 255

Российский Совет Федерации одобрил заявление, в котором говорится, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечена и Организация Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает ТАСС.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив – это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», - заявили в Москве.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Все захваченные  моряки заявили, что являются военнопленными
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5999 грн.
14
Теги