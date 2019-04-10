Российский Совет Федерации одобрил заявление, в котором говорится, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечена и Организация Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает ТАСС.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив – это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», - заявили в Москве.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Все захваченные моряки заявили, что являются военнопленными.