Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в систематических взятках начальник сектора превенции одного из отделов Главного управления Нацполиции в Николаевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал и ежемесячно получал от местного предпринимателя двести долларов США за несоздание искусственных препятствий в его коммерческой деятельности и непривлечение к ответственности за якобы нарушения в сфере авторского права.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре во время получения очередной части «дани».

Ранее сотрудники СБУ задокументировали факты вымогательства и получения полицейским неправомерной выгоды на общую сумму четыреста долларов США. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.