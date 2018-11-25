На сегодняшний день почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы уже выполнены.

Об этом во время проверки харьковского участка границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Слово и Дело.

«Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов – 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное – интеллектуальная компонента и реагирование. Участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км., оборудовано почти 47%», - отметил он.

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что инженерное обустройство границы на сегодня является одной из главных задач ведомства.

«Харьковский участок практически завершен, здесь противоправная деятельность сведена почти к нулю», - подчеркнул он.

Председатель ГПСУ добавил, что плотность охраны границы увеличена, а пограничные отделения практически ее перекрывают. На один километр границы приходится два пограничника.

Цигикал отметил, что в 2015 – 2017 годах проект финансировался не в полной мере, поэтому его продлили до 2021 года. В бюджете на 2019 год на обустройство границы заложено 400 млн грн.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что до конца года в Харьковской области будет завершено обустройство системы управления границей общей протяженностью 270 километров.

Как сообщалось ранее, в Сети опубликовали фото забора с колючей проволокой, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой «ЛНР». Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины.