Государственная пограничная служба отрицает заявление руководителя Погранслужбы ФСБ РФ Владимира Кулишова о прекращении проекта по инженерному обустройству границы (проект «Стена» или «Европейский вал»).

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

«Государственная пограничная служба Украины советует российской стороне больше акцентировать внимание на надежное охране своего участка границы, а не тревожиться о том, как происходит надлежащее обустройство границы со страной-агрессором. Работы в рамках инженерного обустройства границы продолжаются», - заявил он.

По его словам, обустройство границы с РФ включает в себя не только создание противотранспортного рва или металлического заграждения, но и установку технических средств наблюдения.

Такие, например, уже установлены на луганском участке границы. Более того, Украина наростила использование беспилотной авиации вдоль границы.

«России следует обратить внимание на обустройство своей границы, так как неоднократно мы фиксировали нарушения с той стороны, которые РФ не замечает», - отметил Демченко.

Отметим, ранее Кулишов заявил, что Украина в 2020 году практически перестала рыть ров на границе с Россией в рамках проекта «Стена». Возможной причиной стала нехватка денежных средств, сказал он.