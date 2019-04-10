также в разделеЭкономика
За два месяца ВВП Украины вырос на 1,2% 12
НКРЭКУ оштрафовала Ривнегаз 11
Гройсман дал две недели на проверку застройки городов и райцентров 14
В ЕС намерены возобновить газовые переговоры с Украиной и РФ сразу после выборов 21
На Полтавщине открыли первый участок бетонной дороги 30
Коломойский через суд требует вернуть ему акции Приватбанка 33
Заробитчане перечислили в Украину рекордные $14 миллиардов 21
АМКУ оштрафовал Сумыгаз 28
За 3 года ВВП Украины вырос на 8,4% 17
Кабмин выделяет на фермерство почти 6 миллиардов 63
Fitch прогнозирует существенное падение курса гривни 48
Коломойский: Мне не нужен «Приват», но верните $2 миллиарда 62
Суд отказал «Нафтогазу» во взыскании с Кабмина 6,6 миллиарда компенсации 46
МЭРТ планирует опротестовать решение ВТО по российской блокаде транзита 37
Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Украины в этом году 60
Нефедов может возглавить таможню 55
АМКУ выписал рекордный штраф поставщикам продовольствия для армии 101
Цены на автогаз снова подскочили 62

Инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, рост цен в марте к предыдущему месяцу составил 0,9% после роста на 0,5% в феврале к январю.

По сравнению с декабрем 2018 года, потребительские цены в марте выросли на 2,4%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на овощи – 37,7%, железнодорожный пассажирский транспорт – 28,6%, автодорожный пассажирский транспорт – 27%, канализацию – 25,2%, природный газ – 22,9%.

Снижение цен зафиксировано на фрукты (22,6%), яйца (18,1%), сахар (5,8%), топливо и масла (3,5%). Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в марте составила 7,6% в годовом выражении, 1,2% - к предыдущему месяцу, 1,7% - к декабрю 2018 года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в феврале потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе, но в месячном измерении цены выросли на 0,5%. 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1574 грн.
8
Теги