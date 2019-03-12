В феврале потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе, но в месячном измерении цены выросли на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики, сообщает пресс-служба Национального банка..

По данным регулятора, базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, благодаря существенному укреплению обменного курса гривни. Это компенсировало высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами.

Так, базовая инфляция в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.

Прежде всего замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г) прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривни, что сказалось на ценах импортируемых товаров или товаров со значительной импортной составляющей.

Темпы роста цен на услуги также несколько снизились (до 14,1% г/г).

Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также несколько снизились (до 9,2% г/г).

Рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г/г) прежде всего за счет цен на тепличные овощи, которые выросли из-за неблагоприятных погодных условий в Турции - основному поставщику этих овощей зимой.

Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г/г). В частности, определенное ускорение роста тарифов на отопление и снабжение горячей водой, проезд в железнодорожном транспорте был компенсировано медленным ростом цен на хлеб и табачные изделия.

Цены на топливо продолжали снижаться (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривни.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что на конец 2019 года инфляция снизится до 6,3%