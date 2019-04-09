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Зубной камень — это отвердевший налет, возникающий из-за недостаточной гигиены полости рта. Если сразу не обратиться к врачу, зубной камень приведет к появлению таких заболеваний, как гингивит, пародонтит, пародонтоз. Кроме того, дыхание даже сразу после пасты будет оставаться несвежим. Какие есть способы, чтобы удалить зубной камень, — читайте далее.

Причины и последствия зубного камня

 

Если человек не знает, как правильно или просто мало чистит зубы, предпочитает не есть твердую пищу, использует щетку неподходящей жесткости, имеет проблемный обмен веществ ― скорее всего, у него появится зубной камень.

Удалять его нужно обязательно, ведь минерализованный налет станет причиной появления серьезных заболеваний. Располагаясь между поверхностью зуба и краем десны, сначала зубной камень вызовет гингивит ― напухание и кровоточивость десен. Затем, накапливаясь все больше, он приведет к патологическому увеличению пародонтальных карманов, повреждение тканей, окружающих зуб. Развивается пародонтит. Следующим этапом станет пародонтоз ― расшатывание и выпадение зубов.

Зубной камень всегда провоцирует появление неприятного запаха изо рта, усложняя общение с людьми. По цвету он гораздо темнее эмали, так что эстетика улыбки будет нарушена. Поэтому решать эту стоматологическую проблему нужно будет незамедлительно.

Народные методы

 

Народная медицина предлагает несколько вариантов избавления от зубного камня:

  •  мед и вода;
  • лимонный сок;
  • сода, соль, лимонный сок;
  •  перекись водорода.

 

Современная стоматология

Дантисты призывают с осторожностью относиться к подобным домашним методам, поскольку высок риск испортить эмаль, сделать зубы чувствительными. Кроме того, категорически нельзя самостоятельно пытаться механически избавиться от камня, используя для этого подручные средства. Такими действиями скорее можно добиться растрескивания зубов и повреждения десен.

Чтобы зубной камень был удален эффективно и бережно, нужно обращаться к стоматологам. Имея специальное ультразвуковое оборудование, они смогут выполнить все необходимые действия с минимальным дискомфортом для пациента.

Лечение будет подобрано в зависимости от индивидуальных особенностей и того, с каким случаем приходится иметь дело: наддесневым или поддесневым камнем.

Стоматологическая клиника Porcelain https://porcelain-dent.com.ua/ (Киев) поможет вам быстро и безболезненно избавиться от зубного камня. Познакомьтесь со стоматологией без страха и боли!
ForUm

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