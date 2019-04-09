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Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что для защиты государственных интересов от информационной агрессии российских спецслужб с использованием некоторых украинских изданий государство должно шире применять закон «О санкциях».

Об этом он сказал в Брюсселе, где находится с рабочим визитом во главе делегации украинских юристов, отвечая на вопрос о том, какие правовые инструменты государство может применять в отношении украинских СМИ, во время войны распространяют нарративы страны-агрессора, передает Укринформ.

«С точки зрения свободы слова и принципа защиты независимой журналистики, никаких ограничений для прессы не может быть. Но в Украине есть законодательство, которое регулирует введения санкций. Украинские компетентные органы ввели санкции в отношении ряда информационных ресурсов, которые занимались фактически манипуляциями, дезинформацией и использовались российскими спецслужбами. Определенная волна недовольства по этому поводу так же распространялась спецслужбами Российской Федерации, государства-агрессора. Я думаю, что надо двигаться именно в этом направлении», - сказал украинский министр.

Он отметил, что украинские спецслужбы – Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки – должны проводить постоянный мониторинг деятельности подобных информационных ресурсов.

«Если оказались достаточные доказательства того, что ими манипулируют соответствующие службы государства-агрессора, надо применять те санкции, которые мы уже имеем по закону о санкциях. Кстати, этот закон, независимо от критики со стороны нашего восточного соседа, государства-агрессора, является эффективным», - добавил министр юстиции Украины.

Как сообщалось, Закон Украины «О санкциях» был принят 14 августа 2014 с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности и тому подобное.
ForUm

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