В соответствии с политикой Министерства юстиции США Федеральное бюро расследований страны «не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования» в отношении олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила в письме Радио Свобода представитель ФБР Тина Джагерсон.

Запрос касался информации, обнародованной американскими СМИ, о расследовании, которое Бюро якобы ведет в отношении Коломойского.

Издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что Федеральное бюро расследований США ведет расследование против олигарха из-за возможных финансовых преступлений, в частности отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.

При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а адвокат заявил, что тот отрицает вину.