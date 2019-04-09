В соответствии с политикой Министерства юстиции США Федеральное бюро расследований страны «не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования» в отношении олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщила в письме Радио Свобода представитель ФБР Тина Джагерсон.
Запрос касался информации, обнародованной американскими СМИ, о расследовании, которое Бюро якобы ведет в отношении Коломойского.
Издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что Федеральное бюро расследований США ведет расследование против олигарха из-за возможных финансовых преступлений, в частности отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.
При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а адвокат заявил, что тот отрицает вину.
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