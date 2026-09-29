Хакери отримали номери соцстрахування та дані про посади понад 3 млн людей у базі Пентагону

Унаслідок несанкціонованого доступу до інформаційної системи Центру управління кадровими ресурсами Міністерства оборони США (Defense Manpower Data Center, DMDC) стали доступними персональні дані понад 3 млн людей, зокрема номери соціального страхування та відомості про їхні посади.

За даними ABC News, витік зачепив 2,76 млн нині живих людей і ще 294 тис. померлих. Про це телеканалу повідомив представник американського оборонного відомства.

Несанкціонований доступ до системи тривав із жовтня 2025 року до липня 2026-го. У Пентагоні заявили, що до персональних даних отримала доступ невелика кількість неавторизованих користувачів. Після виявлення вразливості її усунули.

«У період із жовтня 2025 року до липня 2026 року в інформаційній системі DMDC стався несанкціонований доступ до персональних даних з боку невеликої кількості неавторизованих користувачів. Після виявлення вразливості DMDC негайно усунув її», — повідомив представник відомства.

DMDC є одним із основних сховищ кадрової інформації Пентагону. Центр зберігає дані про військовослужбовців, резервістів, цивільних працівників, підрядників, ветеранів, пенсіонерів і членів військових сімей. Загалом у системі перебуває понад 60 млн особових записів.

Водночас у Міноборони США заявили, що наразі не мають доказів використання викраденої інформації у незаконних цілях. Постраждалим пропонують послуги із захисту персональних даних та моніторингу кредитної історії.

Інцидент із системою Пентагону стався на тлі іншого масштабного кіберінциденту у США. Минулого тижня хакерське угруповання ShinyHunters заявило про злам порталу FBIJobs.gov, через який здійснюється набір на роботу до ФБР.

Хакери заявляли, що отримали доступ до персональних даних нинішніх і колишніх співробітників бюро та кандидатів на роботу. Серед інформації, яка могла бути викрадена, називають імена, домашні адреси, контактні дані, номери соціального страхування, дати народження та інформацію про екстрені контакти.

Окремі зразки оприлюднених даних журналісти та дослідники змогли зіставити з реальними співробітниками ФБР. Reuters повідомляло, що в оприлюдненій вибірці містилися також відомості про службові функції працівників, зокрема пов'язані з контррозвідувальною діяльністю щодо Китаю, Росії та інших напрямів. Водночас повний масштаб і походження всього масиву даних залишається предметом розслідування.

ФБР підтвердило, що розслідує несанкціоновану активність, пов'язану з FBIJobs.gov. Бюро попередило співробітників про необхідність зберігати пильність і не відповідати на підозрілі дзвінки.

Водночас самі ShinyHunters заявили, що їхня операція нібито не була спрямована на вимагання грошей, а мала на меті привернути увагу до їхнього конфлікту з ФБР. ABC News окремо зазначає, що не змогло незалежно підтвердити всі твердження угруповання.