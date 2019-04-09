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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что британская телерадиовещательная корпорация BBC выплатит ему 50 тысяч фунтов стерлингов (более 1,7 миллиона гривен) за распространение некорректной информации о нем.

Как заявил Глава государства в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, он намерен перечислить эти средства на нужды украинской армии, передает Радио Свобода.

«В качестве компенсации ВВС выплачивает – не знаю, могу это говорить или нет – 50 тыс. фунтов... Как только я их получу - они будут перечислены украинской армии. Пусть ВВС тоже финансирует украинскую армию. И большая сумма – еще больше – для компенсации судебных расходов», - сказал Президент.

В конце марта британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась перед   Порошенко из-за статьи о нем и заявила, что заплатит ему компенсацию. Какой будет сумма возмещения – не указывалось.

Извинения касалось статьи о якобы оплате президентом Украины Петром Порошенко встречи с президентом США Дональдом Трампом.

23 мая 2018 журналисты BBC обнародовали статью под названием «Юристу Трампа  Украина заплатила за организацию встречи в Белом Доме». В тексте говорилось о том, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил не менее 400 тыс. долларов за организацию первой встречи между Порошенко и Трампом в июне 2017 года.

Адвокаты президента Украины в иске от 3 сентября 2018 убеждали, что из-за публикации Порошенко «получил серьезную репутационный ущерб, пережил существенный стресс и смущение». Кроме того, она нанесла ущерб не только имиджу президента Украины, но и его репутации политика и предпринимателя.

На предварительном слушании Высокого суда в Лондоне в феврале судья признал, что адвокаты президента Украины Петра Порошенко имеют достаточные аргументы для судебного рассмотрения жалобы.

После этого ВВС удалила статью.
ForUm

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