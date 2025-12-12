BBC оголосила найкращі українські книги року

У Києві відбулася церемонія вручення 21-ї премії "Книга року BBC". Переможців обирали серед 15 книжок у трьох номінаціях, повідомляє BBC Україна.

Переможницею у головній номінації стала Лєна Лягушонкова з дебютним романом "Мій прапор запісяв котик" (Львів: Урбіно, 2025).

Твір розповідає про дорослішання, безглузді радянські правила та пошук власної ідентичності на Луганщині на тлі розпаду СРСР, відновлення української незалежності та початку російсько-української війни.

У категорії "Есеїстика" перемогу здобув Мирослав Лаюк з книгою "Списки" (Київ: Українер, 2025). Збірка об’єднує репортажі та есе про втрати під час війни.

Переможницею у номінації "Дитяча книга року" стала Катерина Штанко з книгою "Вершники дощу" (Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025). У ній розповідається про хлопчика Данила Теслю, який під час канікул у Криму потрапляє в команду контролерів погоди – вершників дощу.

Переможці отримають грошову премію у розмірі еквіваленту £1 000.

У конкурсі читацьких рецензій цього року перемогла Анастасія Андріїв за рецензію на книгу "Вівці цілі" Євгенії Кузнєцової.

