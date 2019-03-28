ВВС принесла извинения Президенту Украины Петру Порошенко за некорректный материал, в котором говорилось о том, что его сторона заплатила деньги встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает ВВС Украина.

Статья была опубликована в мае прошлого года, но впоследствии была удалена с сайта.

В ней утверждалось, что 400 тыс. долларов были перечислены адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну.

«В нашей новостной программе «News at Ten», а также в статье, опубликованной онлайн 23 мая 2018, мы неправильно утверждали, что Президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 тыс. долларов личном юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы раньше согласована короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры», - сказал юрист BBC.

«Мы считали, что в этих публикациях было сделано менее серьезное утверждение, направленное в адрес господина Порошенко, но ввиду того, что Высокий суд пришел к выводу, что это утверждение было представлено в изложенном выше ключе, мы рады признать, что это утверждение было ошибочным.

«Мы извиняемся перед Петром Порошенко за какой-либо причиненный ущерб и согласны возместить ему убытки, судебные издержки. Мы также приняли участие в совместном заявлении на открытом судебном заседании», - добавил он.

Напомним, материал ВВС вышел в мае 2018 года. В тот же день Администрация Президента потребовала опровергнуть информацию.