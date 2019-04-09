Президент Украины Петр Порошенко во время участия в программе «Свобода слова» заявил, что учел допущенные ошибки в стратегической коммуникации и кадровой политике. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Действительно изменил коммуникацию, в том числе и с гражданским обществом. Спасибо, потому что эта инициатива шла от гражданского общества в эти напряжении времена», - сказал Порошенко и поблагодарил председателя Верховной Рады Украины за содействие в организации встречи с общественными экспертами.

«Первая ошибка – это коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России - ты должен убедить общество, и это будет правило на следующие пять лет. И изменение стратегической коммуникации: когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов - это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку», - подчеркнул Президент.

«И вторая ошибка – ошибка в кадровой политике. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее – никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Порошенко больше назначен не будет, пока он является Президентом, в том числе во время второго срока», - подчеркнул Глава государства.

Президент добавил, что этот принцип имеют исповедовать все, а не только он.

Он отметил, что гордится реформой децентрализации, которая приблизила власть и гражданина. «Вы спросите, а кто же будет назначен? Лидеры объединенных территориальных общин - молодые люди, которые учились организовывать стратегическую коммуникацию. Лидеры, которые решали проблемы общества, которые заботились о людях, которые непосредственно из маленького села, поселка, города сегодня стали реальными лидерами. Не те политиканы, которые ходят по ток-шоу, а они», - сказал Президент.

«Хочу подчеркнуть, что первый кадровый резерв, первые социальные лифты, из которых я буду формировать команду, будут лидеры общин, умеющие обеспечивать стратегическую коммуникацию, общаться с гражданским обществом, которые знают, что такое улучшать жизнь общины, которые знают, как служить государству. Уверен, что все у нас будет хорошо», - резюмировал Порошенко.