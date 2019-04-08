Суд вынес приговор экс-бойцу расформированного подразделения «Торнадо» Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днипре, – пожизненное лишение свободы.

Об этом стало известно во время судебного заседания в Кировском районном суде г. Днипро, сообщает Укринформ.

«Учитывая тяжесть преступлений, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества для Александра Пугачева», - сказали в суде.

Известно, что в ходе судебных заседаний подозреваемый Пугачев мотивы своего поступка не объяснил. Адвокат Артем Ходюш просил суд признать Пугачева невиновным. Сам Пугачев со следствием сотрудничать отказался. Также он не воспользовался своим правом на последнее слово. Обвиняемый в содеянном не раскаялся и своей вины не признал.

Приговор зачитывали в течение четырех часов.

Перед заседанием суда мать погибшей патрульной Ольги Макаренко рассказала журналистам, что на протяжении всех судебных заседаний ожидала увидеть в глазах Пугачева «хоть каплю человечности, какого-то раскаяния или хотя бы сочувствие, но такого не увидела.

Она поблагодарила городского голову Днипра Бориса Филатова за ту поддержку, которую предоставила городская власть ее семье. В частности, за выделенную двухкомнатную квартиру.

Как сообщал ForUm, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.