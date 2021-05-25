В селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины накануне пронесся торнадо, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.
В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.
На помощь местным жителям прибыли сотрудники сектора превентивной деятельности сектора полицейской деятельности №1 (пгт Верхний Рогачик).
Сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.
Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.
Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.
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