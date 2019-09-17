Днепровский апелляционный суд продлил 17 сентября рассмотрение апелляции, которую подал приговоренный к пожизненному заключению убийца двух полицейских Александр Пугачев, и оставил ее без удовлетворения.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского апелляционного суда, передает Укринформ.

«Сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева А.В. и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г.Днипра от 8 апреля 2019 года в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст 263, ч.2 ст.15, п.13 ч.2 ст.115, ч.3 ст.262, ст.348, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.

8 апреля суд приговорил Пугачева к пожизненному лишению свободы.