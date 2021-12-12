По меньшей мере, шесть человек погибли на складе Amazon в Эдвардсвилле в США – после того, как торнадо обвалил стену и крышу здания.

Как пишет Украинская правда, об этом сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на начальника пожарной охраны в Эдвардсвилле Джеймса Уайтфорда.

Уайтфорд сказал, что 45 человек благополучно покинули здание.

Ранее сообщалось, что около 50 рабочих были на складе, когда он пострадал от экстремального погодного явления в пятницу.

Здание Amazon находится в западной части города с примерно 20 складами площадью от 100 тысяч до 1,4 млн квадратных футов (около 130 тысяч квадратных метров).