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Сотрудники отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции столичной области установили местонахождение водителя-беглеца, который насмерть сбил двух девушек, и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

19-летний житель Белоцерковщины признался сотрудникам полиции в том, что он действительно совершил смертельный наезд на двух девушек, после чего скрылся с места ДТП.

Решаются вопросы наложения ареста на транспортное средство и объявления подозрения молодому человеку по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы до десяти лет. Меру пресечения ему выберет суд.

6 апреля в селе Песчаная Белоцерковского района неизвестный на автомобиле «Мазда» сбил насмерть двух девушек и скрылся с места ДТП, бросив авто. Погибли две девушки в возрасте 16 и 18 лет. Подозреваемого разыскивала полиция. Во время расследования стало известно, что накануне парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля Mazda, который принадлежал его родителям, и уехал в ночное время.
ForUm

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