Национальная полиция намерена во втором туре выборов президента, который состоится 21 апреля, более усиленно охранять определенные избирательные участки. Об этом на брифинге МВД Украины относительно обеспечения правопорядка во время второго тура выборов заявил советник министра Иван Варченко, сообщают Українські Новини.

«Мы усилим присутствие правоохранителей на определенных избирательных участках», - сказал Варченко.

По его словам, как показал первый тур выборов президента, определенные избирательные участки стали аномальными, в связи с чем во втором туре этому будет уделено больше внимания со стороны МВД.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила второй тур выборов президента Украины 21 апреля.