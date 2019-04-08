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Во вторник, 9 апреля, на Западе Украины пройдут дожди и похолодает, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Похолодание ожидается в пределах + 10 + 14 градусов. На Закарпатье будет теплее», - написала она в Facebook.

В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая комфортная погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем ​​14 + 20 градусов.

В Киеве вторник ожидается теплым, +18 градусов, без осадков, только вечером возможен дождь.

В среду погода существенно не изменится.

В четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает и пойдет дождь.

 
ForUm

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