Во вторник, 9 апреля, на Западе Украины пройдут дожди и похолодает, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Похолодание ожидается в пределах + 10 + 14 градусов. На Закарпатье будет теплее», - написала она в Facebook.
В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая комфортная погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем 14 + 20 градусов.
В Киеве вторник ожидается теплым, +18 градусов, без осадков, только вечером возможен дождь.
В среду погода существенно не изменится.
В четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает и пойдет дождь.
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