Администрация Президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АП.
Соответствующее заявление распространила пресс-служба АП.
«Не вызывает удивления то, что источником такой информации стали интернет-издание Страна.уа и ТСН, которые, как всегда, не обращаются за комментариями до того, как распространять фейки», - говорится в нем.
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