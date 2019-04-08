также в разделеПолитика
Зубченко: Сторонники Майдана считают Вилкула своим, потому что он голосовал за НАТО и кредиты МВФ 4
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА 11
В Украине отреагировали на призыв Ягланда вернуть РФ в СЕ 34
Зеленского и его команду засекли возле израильской резиденции Коломойского 107
Ягланд выступает за возвращение России в Совет Европы 34
Порошенко заявил, что готов пройти тест в WADA 23
В ГПСУ отреагировали на недопуск в Украину члена союза венгров Румынии 75
В МИД Венгрии вызвали посла Украины 81
Глава Херсонской ОГА рассказал, почему подал в отставку 51
Глава Херсонской ОГА написал заявление об уходе 55
Германия выступает за сохранение «нормандского формата» 43
Волкер: РФ продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины 30
Зеленский отказался показать свою декларацию за прошлый год 46
Погребинский назвал Мураева мерзавцем 166
Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для возвращения РФ в ПАСЕ 61
Порошенко встретится с Меркель 64
Телеканал «Наш»: Проект Медведчука – это Смешко, который помог Порошенко пройти во второй тур 108
Зеленского призвали показать декларацию за прошлый год 67

Администрация Президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АП.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба АП.

«Не вызывает удивления то, что источником такой информации стали интернет-издание Страна.уа и ТСН, которые, как всегда, не обращаются за комментариями до того, как распространять фейки», - говорится в нем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги