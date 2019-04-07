также в разделеВыборы
Порошенко зовет Зеленского на дебаты 14 апреля 47
С сегодняшнего дня можно изменить место голосования 25
ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня ко второму туру 29
ЦИК обнародовал официальные результаты выборов 59
МВД: Агитация запрещена, пока не обнародованы результаты первого тура 19
ЦИК приняла все уточненные протоколы от избиркомов 47
Вакарчук обратился к Порошенко и Зеленскому 236
Аласания: Дебаты на «Олимпийском» могут обойтись в $1 миллион 30
Иностранцы уже заказывают билеты на дебаты Зеленского и Порошенко 41
ЦИК приняла протоколы со всех ОИК 52
Зеленский обнародовал результаты анализов, в которых не совпадают даты 354
ЦИК осталось принять протоколы 2 ОИК до объявления результатов выборов 20
Арьев: Зеленский приехал на авто, принадлежавшем Коломойскому 178
Помощник Зеленского: Получение томоса самое важное для нас 70
СМИ: Кровь у Зеленского взял актер из «Сватов» 139
НСК еще не знает, сколько будут стоить дебаты 74
Результаты анализов Порошенко уже обнародованы 1871
Порошенко сдал анализы на «Олимпийском» 105
С 8 апреля граждане имеют право принимать участие в агитационных кампаниях кандидатов в президенты.
Об этом во время брифинга сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает корреспондент Укринформа.

«Есть очень важным, что с завтрашнего дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, принимать участие в агитационной кампании каждого из кандидатов. Это также является важным вопросом, поскольку до этого такая предвыборная агитация была не в рамках действующего законодательства», - сказала Слипачук.

Также по ее словам, итоги выборов со дня голосования были установлены в течение 7 дней. «Если в 2014 году был 31 протокол с пометкой «уточнено», то в этом году был 41 такой протокол. Но мы смогли обработать документы и получить уточненные протоколы и их проработать в короткие сроки», - сказала она.

Кроме того, председатель ЦИК добавила, что принятие сегодняшнего решения относительно второго тура дает возможность кандидатам начать направления представления в ЦИК о составе окружных избирательных комиссий. «Это очень важно, потому что завтра последний день, и мы фактически разблокировали юридически этот процесс», - сказала Слипачук.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия объявила второй тур выборов Президента Украины. На очередных выборах Президента Украины во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Также, ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня ко второму туру.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1574 грн.
43
Теги