«Есть очень важным, что с завтрашнего дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, принимать участие в агитационной кампании каждого из кандидатов. Это также является важным вопросом, поскольку до этого такая предвыборная агитация была не в рамках действующего законодательства», - сказала Слипачук.

Также по ее словам, итоги выборов со дня голосования были установлены в течение 7 дней. «Если в 2014 году был 31 протокол с пометкой «уточнено», то в этом году был 41 такой протокол. Но мы смогли обработать документы и получить уточненные протоколы и их проработать в короткие сроки», - сказала она.

Кроме того, председатель ЦИК добавила, что принятие сегодняшнего решения относительно второго тура дает возможность кандидатам начать направления представления в ЦИК о составе окружных избирательных комиссий. «Это очень важно, потому что завтра последний день, и мы фактически разблокировали юридически этот процесс», - сказала Слипачук.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия объявила второй тур выборов Президента Украины. На очередных выборах Президента Украины во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Также, ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня ко второму туру.