Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саламе в субботу, 6 апреля 2019, заявил, что они не намерены отменять проведения национальной конференции в Ливии несмотря на нарастающие боевые действия в стране. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Организация Объединенных Наций планирует проведения конференции с 14 по 16 апреля 2019 года в юго-западном городе Гадамес. Основной темой конференции должны стать выборы, как инструмент, который может позволить найти выход из восьмилетнего конфликта в стране.
Также Саламе заявил во время пресс-конференции в Триполи, что ООН работает над предотвращением эскалации боевых действий в Ливии.
К слову, что Ливийская национальная армия продолжает наступление на Триполи. Подразделения ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия района Варшафана на юго-западе от Триполи и установили контроль над городской инфраструктурой, при этом они заявили, что не отводили свои войска после авиаударов правительственных войск на юге от столицы.
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