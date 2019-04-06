Войска правительства Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа освободили аэропорт Триполи от Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом заявил министр внутренних дел правительства национального согласия Фатхи Али Башага, сообщило в пятницу, 5 апреля, Reuters.

«Аэропорт Триполи полностью освобожден», - сказал Башага.

В то же время боестолкновения между противоборствующими сторонами продолжаются на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир.

Напомним, Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа, в результате которых ЛНА взяла под контроль несколько населенных пунктов.

Ранее Совет безопасности ООН и главы МИД «Большой семерки» (G7) призвали Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить военные действия в Ливии, призвав противников к деэскалации конфликта, отметив, что его нельзя решить военным путем.

Перед этим в Триполи было объявлено чрезвычайное положение из-за ожесточенных столкновений между вооруженными группами повстанцев.