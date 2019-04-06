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Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в Севастополь. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает Крым.Реалии.

«Кроме ракетных катеров Ивановец и Р-60, которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства», - цитирует издание сообщение пресс-службы флота.

Пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об учениях.

Ранее сообщалось, что Россия начала ракетные учения в Крыму. Для тренировок российских ракетчиков привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26, Бе-12 и вертолеты морской авиации.

А неделей ранее в Крыму закончились масштабные тактические ученияс десантно-штурмовым и артиллерийским полками седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии армии РФ. Было задействовано полторы тысячи солдат-парашютистов и 300 единиц военной техники.

Напомним, провайдеры в Крыму блокируют украинские информационные сайты и некоторые соцсети.
ForUm

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