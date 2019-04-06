также в разделеОбщество
Геращенко: Вопрос телефонных звонков заложникам остается нерешенным 6
На Донбассе не работают два КПВВ 10
Координатор ОБСЕ посетил военнопленных в оккупированном Донецке 21
Умер отец пленного РФ украинского моряка Андрея Драча 23
Укрзализныця назначила 54 дополнительных рейса на Пасхальные и майские праздники 26
5 апреля. Картина дня 10
Украинцам обещают теплые и солнечные выходные 13
В винницком парке нашли схрон с боеприпасами 29
В Польше задержали украинца, который пересек границу задом наперед 40
На Мангера снова надели электронный браслет 12
Климкин сообщил о «секретных» положениях в пакете поддержки НАТО 46
В клинике объяснили ошибочную дату в анализах Зеленского 60
В Украине прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун» 50
Польша поддерживает украинскую автокефалию, но не для «группы раскольников» 74
Из-за исчезновения «евробляхеров» на границе пропали очереди 25
ГПУ объявила подозрение адвокату Вышинского 15
Госпродпотребслужба предупреждает о «псевдоинспекторах», орудующих от ее имени 24
Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев 55

Десять крымских провайдеров полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Об этом сообщает сайт Крымской правозащитной группы

Отмечается, что еще 28 сайтов заблокированы частично. Мониторинг десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах правозащитники провели в феврале-марте 2019 года. 

Мониторинг показал, что 12 сайтов блокируют все 10 провайдеров: «Черноморская телерадиокомпания», «Цензор.нет», «След.нет», «5 канал», «15 минут», «Фокус», «Депо», «Украинская правда», «РБК-Украина»,  «Укринформ», «Главком», «Uainfo». Кроме того, все десять провайдеров полностью блокируют  доступ к социальным сетям Линкедин и Телеграмм.

Сайты «Главное» и «Громадське радио» блокируют 9 из 10 провайдеров.

Правозащитники отмечают, что блокировки украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам, дают возможность более эффективно воздействовать на сознание молодых людей призывного возраста.

«При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокирование альтернативных источников информации используются РФ для совершения военного преступления - призыва жителей Крыма  в армию оккупирующей державы, а также для пропаганды добровольного поступления в армию оккупирующей державы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что необоснованное ограничение доступа к информации является грубым нарушением фундаментальных прав человека. Крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство подобных фактов от жителей полуострова.

Напомним, в Крыму подростка осудили за «надругательство над российским флагом».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги