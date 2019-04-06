Десять крымских провайдеров полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Об этом сообщает сайт Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что еще 28 сайтов заблокированы частично. Мониторинг десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах правозащитники провели в феврале-марте 2019 года.

Мониторинг показал, что 12 сайтов блокируют все 10 провайдеров: «Черноморская телерадиокомпания», «Цензор.нет», «След.нет», «5 канал», «15 минут», «Фокус», «Депо», «Украинская правда», «РБК-Украина», «Укринформ», «Главком», «Uainfo». Кроме того, все десять провайдеров полностью блокируют доступ к социальным сетям Линкедин и Телеграмм.

Сайты «Главное» и «Громадське радио» блокируют 9 из 10 провайдеров.

Правозащитники отмечают, что блокировки украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам, дают возможность более эффективно воздействовать на сознание молодых людей призывного возраста.

«При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокирование альтернативных источников информации используются РФ для совершения военного преступления - призыва жителей Крыма в армию оккупирующей державы, а также для пропаганды добровольного поступления в армию оккупирующей державы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что необоснованное ограничение доступа к информации является грубым нарушением фундаментальных прав человека. Крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство подобных фактов от жителей полуострова.

Напомним, в Крыму подростка осудили за «надругательство над российским флагом».