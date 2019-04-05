Польская автокефальная православная церковь поддерживает украинскую автокефалию, однако считает, что она должна быть предоставлена ​​в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а «не группе раскольников».

Об этом говорится в официальном коммюнике канцелярии Собора епископов, передает Украинская правда.

«От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии церкви православной в Украине однозначно информируем, что Польская автокефальная православная церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии церкви православной в Украине», - говорится в сообщении.

Однако в канцелярии добавили, что «предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группк раскольников».

В коммуникате канцелярии отмечают, что «те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротоний, и они не могут представлять здоровый церковный организм».

«Это каноническое действие нарушает евхаристическое и межправославное единство», - заявили на Синоде.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. 3 февраля он был официально возведен на престол.