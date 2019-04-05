Священный Синод Русской Православной Церкви обсудил религиозную ситуацию в Украине и выразил всемерную поддержку канонической Украинской Православной Церкви.

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Об этом по итогам заседания, состоявшегося 4 апреля под председательством Патриарха Кирилла, сообщает Patriarchia.ru.

Члены Синода поддержали Заявление Священного Синода Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 года, в котором, в частности, говорится:

«Идея преодоления церковного раскола в Украине через предоставление Томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам ("УПЦ КП" и "УАПЦ") оказалась ошибочной. Ни одна из Поместных Православных Церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского Патриархата, а значительная часть Поместных Церквей, в частности, Антиохийская, Русская, Кипрская, Сербская, Албанская, Польская и Православная Церковь Чешских земель и Словакии в различных формах уже выразили свое несогласие с решениями Константинопольского Патриархата. Поместные Церкви также заявили, что не признают новосозданную "Православную церковь Украины", не признают действительность хиротоний в этой структуре и запрещают своему духовенству иметь любое молитвенное общение и литургическое сослужение с ее представителями. Таким образом, не произошло рецепции, то есть восприятия мировым Православием этих действий Константинопольского Патриархата, который фактически попытался легализовать раскол. Соответственно, легализация раскола – это не тот путь, которым можно достичь церковного единства. Напоминаем, что согласно историко-канонической традиции Церкви, автокефалия предоставляется только единой Церкви в пределах конкретного государства, а не какой-то части, отколовшейся от Тела Церкви».

Синод РПЦ выразил всемерную поддержку Украинской Православной Церкви, «проходящей через период тяжелейших испытаний».

Как подчеркнули участники заседания, «вся полнота Русской Православной Церкви высоко ценит мужество и твердость, являемые епископатом, клиром, монашествующими и благочестивыми мирянами Украинской Православной Церкви в условиях гонений, развязанных против нее нынешней государственной властью Украины».