Президент Украины Петр Порошенко после прохождения исследования на отсутствие алкогольной и наркотической зависимости в медпункте на НСК «Олимпийский» отметил, что такое требование к кандидатам в президенты нужно закрепить законодательно. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав бы эту процедуру обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности. Тем более что такое большое количество журналистов дает основания утверждать, что этот вопрос важен для общества», - отметил он.

«Я с большим пониманием и одобрением отнесся к теперь уже предложению господина Зеленского по медицинскому освидетельствованию об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости», - заявил Порошенко.

Однако, по его словам, ключевая позиция – исследование должно проводиться независимыми и сертифицированными медицинскими учреждениями. Президент поблагодарил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун за то, что она объяснила, каким образом должна проходить процедура.

«Я сразу же дал разрешение и на проведение указанных исследований. Причем я даже не знаю, какие клиники... Их четыре или пять, они разные. И те, кто выразил желание приехать и провести независимое, беспристрастное и сертифицированное исследование, имеют возможность это сделать», - отметил он.

По его словам, врачи сообщили, что первые результаты будут обнародованы буквально за несколько минут, вторые – за несколько часов.

Напомним, сегодня в 09:00 Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский»

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

В штабе Порошенко пригласили Зеленского 5 апреля совместно сдать анализы в медчасти НСК «Олимпийский».

Позже в команде шоумена заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован.